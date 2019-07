Italia-Usa: ambasciatore Eisenberg, paesi uniti per la libertà

- L'ambasciatore Usa a Roma, Lewis Eisenberg, ha richiamato oggi ai valori fondanti della democrazia e della libertà, sottolineando come Italia e Stati Uniti condividano i principi che hanno portato all'indipendenza degli Stati Uniti. "Questa sera italiani e americani insieme celebriamo questa festa (dell'Indipendenza) onorando la vita, la libertà e la ricerca della felicità", ha detto Eisenberg durante la cerimonia a Villa Taverna in occasione del 4 luglio. L'ambasciatore, dopo aver rcitato proprio la dichiarazione di indipendenza di Thomas Jefferson, ha poi ricordato i cittadini statunitensi che “in patria e all'estero hanno sacrificato la loro vita per la causa della libertà, anche qui in Italia". "Libertà e democrazia è ciò per cui combattiamo e questa battaglia ha un costo, ha ha concluso Eisenberg. (Was)