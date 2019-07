Difesa: apertura della concertazione per il triennio 2019-21

- Si aprirà a partire dai prossimi giorni la concertazione per il triennio 2019-2021. Lo si apprende da una nota del ministero della Difesa. Si tratta di una notizia a lungo attesa dal personale in uniforme che da oltre dieci anni non vedeva rinnovata la componente normativa del proprio rapporto con l’Amministrazione. "Grazie all’azione congiunta del ministro Trenta, del ministro Bongiorno e degli altri ministri coinvolti si raggiunge un importante risultato per il personale del comparto sicurezza e difesa", si legge nella nota. (Com)