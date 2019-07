Roma: Raggi, intollerabile intrusione in Ama con insulti a dipendenti, vicina a lavoratori

- "Intollerabile l'intrusione in sede Ama con insulti ai dipendenti. La mia vicinanza ai lavoratori impegnati ogni giorno in strada al servizio della città". Così il sindaco di Roma Virginia Raggi, in un tweet, ha commentato la notizia dell'aggressione da parte di alcuni cittadini ai dipendenti del centro Ama di Trastevere. (Rer)