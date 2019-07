Usa: alti funzionari della frontiera condannano insulti razzisti su gruppo Facebook

- I massimi funzionari dell'agenzia che sovrintende alla sicurezza delle frontiere hanno condannato il gruppo segreto su Facebook dove agenti delle guardia di frontiera hanno pubblicato commenti razzisti e sessisti sui migranti. In alcuni post venivano derisi migranti morti, mentre in altri venivano presi di mira i membri latino americani del Congresso. Carla Provost, capo della Border Patrol, ha inviato una mail ai suoi agenti descrivendo come "fortemente inappropriati e offensivi" i commenti sul gruppo Facebook, aggiungendo che "qualunque dipendente dell'agenzia che ha violato le nostre regole di condotta dovrà rispondere del suo operato". L'ufficio di responsabilità professionale dell'agenzia per le Dogane e la protezione delle frontiere statunitensi e l'Ispettore generale del dipartimento della Sicurezza nazionale hanno avviato un'indagine indipendente, ha annunciato Provost. (segue) (Was)