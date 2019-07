Usa: alti funzionari della frontiera condannano insulti razzisti su gruppo Facebook (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli uomini e le donne della US Border Patrol sono sottoposti a una pressione enorme ogni giorno nel gestire la crisi al confine", ha detto Provost nella lettera che il dipartimento della Sicurezza nazionale ha reso pubblica. "Ma vorrei essere chiara: non ci sono assolutamente scuse per questo tipo di comportamento inappropriato, dentro o fuori servizio, pubblicamente o privatamente". Secondo ProPublica, sito di giornalismo investigativo che ha vinto il premio Pulitzer, membri del gruppo hanno deriso alcuni rappresentanti ispanici del Congresso, come le esponenti democratiche Alexandria Ocasio-Cortez e Veronica Escobar. (Was)