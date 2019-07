Usa: vicepresidente Pence cancella viaggio in New Hampshire, azione non "legata alla sicurezza nazionale"

- La cancellazione all'ultimo minuto di un viaggio del vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, nel New Hampshire – programmato per questa mattina - ha scatenato un'ondata di supposizioni da parte di giornalisti ed esperti. Il repentino cambiamento di piani del vicepresidente è stato annunciato da Alyssa Farah, la portavoce di Pence, che su Twitter ha scritto: "È successa una cosa che ha richiesto al vicepresidente di rimanere a Washington" ha scritto. "Non c'è motivo di allarme. (Pence) Non vede l'ora di riprogrammare il viaggio nel New Hampshire molto presto", aveva scritto Farah. La notizia dell'annullamento del viaggio è arrivata quando alcuni organi di stampa stavano battendo l'urgente incontro del presidente russo Vladimir Putin con il ministro della Difesa del Cremlino, Sergei Shoigu, in seguito all'incendio a bordo di un sottomarino russo che ha ucciso 14 marinai. (segue) (Was)