Usa: vicepresidente Pence cancella viaggio in New Hampshire, azione non "legata alla sicurezza nazionale" (2)

Washington, 02 lug 22:32 - (Agenzia Nova) - Un alto funzionario dell'amministrazione Trump ha detto ai giornalisti della Casa Bianca che la cancellazione di Pence non era "legata alla sicurezza nazionale". Marc Short, capo dello staff di Pence, ha poi spiegato che il vicepresidente era a bordo dell'Air Force Two prima di essere convocato alla Casa Bianca, dove lui e il presidente Donald Trump hanno preso parte ad "altri incontri ad alto livello", secondo l'emittente televisiva "Abc News". Secondo la stampa Usa alla base del cambio di programma di Pence non ci sarebbero nemmeno questioni familiari o legate alla sua salute. (Was) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata