Brasile: sergente dell'esercito arrestato per droga in Spagna, militari brasiliani verso Siviglia per interrogarlo

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha informato che una delegazione di militari si recherà in Spagna nei prossimi giorni per interrogare il sergente dell'aeronautica miliare (Fab), assistente di volo su un aereo della comitiva della presidenza della Repubblica in viaggio verso il Giappone per la riunione del G20, arrestato a Siviglia (Spagna) il 25 giugno con 39 chilogrammi i cocaina nascosti nel bagaglio. "Il comandante delle forze armate ha avviato un'indagine della polizia militare e ulteriori investigazioni sono in corso. Stiamo fornendo informazioni alla polizia spagnola. Appena possibile, una squadra di investigatori si recherà sul posto per ascoltare il sergente", ha affermato il presidente Bolsonaro dopo aver incontrato a pranzo il ministro della Difesa, Fernando Azevedo e Silva. Bolsonaro ipotizza che questa non sia la prima esperienza del militare con il traffico di droga, visto il volume sequestrato nel corso dell'operazione. (segue) (Brb)