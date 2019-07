Ue: Conte, con questo pacchetto Italia potrà orientare politiche economiche

- Con questa composizione dei vertici delle cariche europee, l'Italia potrà orientare la nuova politica economica e sociale dell'Unione europea. Lo ha detto in conferenza stampa il premier Giuseppe Conte. "Mi fa ben sperare che con von der Leyen anche Timmermans dovrebbe essere recuperato come vice presidente. Con un nostro commissario di peso, possibilmente vice presidente, l'Italia potrà orientare, contribuire attivamente alla nuova politica economico-sociale dell'Ue e lavorare per politiche che favoriscano la crescita economica e lo sviluppo", ha detto. "Certo, non mi sono trovato davanti a un foglio bianco in cui mi è stato chiesto di compilare il mio dream team, ma direi che nel complesso abbiamo una composizione di vertice che si prefigura molto equilibrata", ha aggiunto il premier. (Beb)