Roma: Diario (M5s), pubblicato bando per campo Gualandi, Capitale si è sbloccata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pubblicato il bando per campo Gualandi. Un altro avviso pubblico per un altro impianto, e con questo siamo a 4 nel giro di pochi giorni: Roma Capitale si è sbloccata". Così in un post su Facebook il consigliere capitolino del Movimento 5 stelle Angelo Diario. "Sarà un linguaggio poco social ma mi sembra così poetico. Che meraviglia! Sentite come suonano queste parole. È stato pubblicato sulla Piattaforma telematica https://romacapitale.tuttogare.it l’avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di un soggetto promotore di un Partenariato Pubblico Privato avente ad oggetto la progettazione, il finanziamento, la riqualificazione e la gestione dell’impianto sportivo capitolino sito in Roma, Lungotevere Dante, denominato 'Campo Gualandi'", ha concluso il consigliere Diario. (Rer)