Ue: Conte, chiediamo commissario alla Concorrenza

- L'Italia chiede il commissario europeo alla Concorrenza. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Bruxelles. "Io un portafoglio per l'Italia ce l'ho, è quello che ritengo più strategico nell'interesse dei cittadini italiani: competizione e concorrenza. Per la figura designata a ricoprire questo ruolo, consentiteci di affinare la riflessione interna. C'è già stato uno scambio con i miei vice presidenti. Posso anticipare che ragionevolmente c'è un accordo di massima", ha detto Conte. "Mi sembra che la competizione elettorale che c'è stata per le europee abbia dato dei chiari segnali per quanto riguarda il successo della Lega e da questo punto di vista mi sembra che siamo tutti d'accordo che in questa designazione la magna pars l'avrà la Lega, ma ovviamente concorderemo insieme la figura più idonea", ha concluso. (Beb)