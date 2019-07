Sociale: Angelucci (M5s), mettiamo in primo piano interessi di anziani e disabili, approvata oggi delibera

- "Mettiamo in primo piano gli interessi di anziani e persone con disabilità, all'insegna della condivisione dei provvedimenti normativi e della personalizzazione dei servizi. La delibera approvata in aula Giulio Cesare oggi traccia le linee di indirizzo propedeutiche ad una riforma integrale e strutturale dei servizi per la promozione del benessere e la salute delle persone anziane e delle con disabilità, in condizione di parziale o totale non autosufficienza e/o che necessitano di sostegni e supporti per la propria autodeterminazione". Lo ha affermato in un post su Facebook il consigliere capitolino del Movimento 5 stelle Nello Angelucci. "Vengono dunque stabiliti i principi in base ai quali si arriverà alla definizione di un Regolamento di Roma Capitale, al termine di un percorso partecipato, che sarà avviato entro 60 giorni. A tal fine costituiremo un gruppo di lavoro che riunirà, tra gli altri, i rappresentanti del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e di quelle rappresentative delle persone anziane, dell’assessorato alle Politiche Sociali, degli uffici di Roma Capitale, le Consulte cittadina e municipali". (segue) (Rer)