Sociale: Angelucci (M5s), mettiamo in primo piano interessi di anziani e disabili, approvata oggi delibera (2)

- "Solo per accennare ai punti chiave, nel testo della delibera si specifica che le Unità di valutazione multidimensionale (Uuvvmm) definiranno progetti socio-sanitari individuali, personalizzati sulla base di desideri, aspettative, preferenze e bisogni rilevati della persona, formalmente e sostanzialmente condivisi e accettati dagli interessati, con il loro più ampio coinvolgimento - ha spiegato Angelucci nel suo post -. Il progetto personalizzato consentirà di individuare servizi finalizzati e necessari al raggiungimento del maggior livello di autonomia, ad esempio in termini di mantenimento della persona presso il proprio domicilio, di consegna di farmaci a casa, di mobilità individuale o collettiva comprensiva di eventuale accompagnamento e così via. E ancora, tra i principi espressi nell’atto, semplificazione burocratica e supporto materiale e economico alle figure dei 'caregiver', realizzazione di un sistema di servizi sociali pienamente integrato anche con la sfera sanitaria, perseguimento di un’equa distribuzione delle risorse economiche sul territorio di Roma Capitale e istituzione di un Ufficio di Tutela dell’utente", ha aggiunto il consigliere pentastellato, concludendo: "Non ultimo per importanza, anche il rafforzamento delle attività di monitoraggio, controllo e verifica dei servizi resi ai cittadini. E’ un primo passaggio per riportare al centro dell’azione amministrava la dignità, l’uguaglianza e l’autonomia di tutte persone". (Rer)