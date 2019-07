Municipio Roma X: De Priamo (Fd'I), benvenuta nella nostra squadra a Maria Cristina Masi

- "Come capogruppo di Fd'I in Assemblea capitolina sono felice di dare il benvenuto a Maria Cristina Masi e a tutta la sua squadra in Fd'I. Questo ingresso rappresenta un ulteriore ed importante segnale della costante crescita e della capacità di aggregazione di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni. In particolare Maria Cristina Masi si è fatta apprezzare da tempo per il suo impegno in consiglio e nel territorio del X Municipio e porta con se’ un gruppo di persone molto qualificate ed una importante componente giovanile. In questo modo cresce ancora la comunità di Fd'I del X Municipio già molto forte grazie al prezioso lavoro del Consigliere Pietro Malara e degli esponenti del Cordinamento Municipale". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio. (Com)