Ue: Meloni su nomine, al di là di persone, ci interessa interessa agenda su immigrazione e fine austerità

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, da Villa Taverna dove si trova per le celebrazioni del 4 luglio, in tema di nomine Ue, ha affermato: "Dopo il penoso teatrino di questi giorni finalmente sono stati ufficializzati i candidati per i vertici dell'Unione europea. Al di là del giudizio sulle persone - ha precisato - mi interessa capire cosa vogliono fare: se sosterranno la nostra richiesta di un blocco navale europeo per fermare l'immigrazione incontrollata, se vareranno un fondo europeo per sostenere la maternità, se finiranno le politiche di austerità che hanno danneggiato le nostre imprese. Su questo - ha concluso - saremo inflessibili". (Com)