Calabria: Mit, grazie a impegno Toninelli ecco Frecciargento Sibari-Roma

- Un altro passo nel percorso di forte impegno, da parte del ministro Toninelli, per avvicinare il Sud al resto d’Italia e per dare alla Calabria maggiori chance di crescita, anche economica, oltre che una migliore qualità della vita a molti cittadini di questa splendida regione. L’istituzione - riferisce una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - del Frecciargento Sibari-Napoli-Roma-Bolzano aiuta a togliere dall’isolamento la fascia jonica cosentina. Il servizio sarà effettuato, in via sperimentale, per un anno attraverso il prolungamento giornaliero di una coppia di treni Frecciargento Bolzano-Roma-Napoli. Un nuovo treno che in pratica unisce tutta l'Italia. Determinante, in tal senso - spiega la nota - il lavoro del Mit e di Toninelli che aveva annunciato il suo impegno per la nuova tratta già a febbraio scorso, mettendo poi al tavolo tutti i soggetti interessati. Ora, dopo aver svolto gli adempimenti tecnici necessari, tra l'altro, a individuare le risorse, l'utenza e i passaggi prescritti per l'informazione al mercato, si lavorerà con la stessa intensità per garantire la stabilità e la continuità di un servizio che sia sempre migliore dal punto di vista qualitativo. (Com)