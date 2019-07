Ue: Conte, su nomine all'Europarlamento tutto può succedere

- Sulla maggioranza in Parlamento europeo ai nomi ai vertici delle istituzioni europee, tutto può succedere. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rispondendo alla domanda su un possibile spostamento a destra dell'asse politico comunitario. "Siamo nella logica delle sensibilità politiche, quindi tutto potrebbe accadere. Sono dinamiche parlamentari che né io né qualcun altro può anticipare con certezza", ha detto. "Ma non dovrebbero esserci grandi problemi perché se c'è qualche malcontento e malumore è da tenere conto che il pacchetto nel complesso è equilibrato dal punto di vista dell'affiliazione politica. I socialisti hanno avuto comunque dei riconoscimenti: abbiamo designato Josep Borrell come Alto rappresentante dell'Ue alla politica estera e di sicurezza. Tutto può succedere, non voglio ipotecare la decisione del Parlamento, ma confido che tutto vada in porto", ha detto Conte. (Beb)