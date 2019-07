Migranti: Carola Rackete è libera, gip non convadida arresto capitana Sea Watch

- Non è stato convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, in quanto per il gip di Agrigento, Alessandra Vella, i due reati contestati "non sussistono". (Rin)