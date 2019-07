Bilancio: Conte, domani confido in risultato positivo

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si dice fiducioso di un risultato positivo, domani dalla riunione dei commissari, in merito alla procedura per deficit eccessivo basato sul debito nei confronti dell'Italia. Lo ha detto lo stesso capo del governo in conferenza stampa a Bruxelles. "Sono fiducioso e confido domani alle 14 di poter festeggiare con tutti gli italiani un risultato positivo. Ci sarà da brindare nel caso di risultato positivo, attendiamo", ha detto. Mentre sulle autonomie, "faremo assolutamente la riunione programmata, sarà abbastanza lunga perché mi piacerebbe chiudere le ultime questioni ancora dubbie, i residui, le perplessità rimaste, i passaggi ancora critici da definire. Mi piacerebbe completare questi ultimi punti per portarlo al primo consiglio dei ministri utile in modo da poter avviare l'iter esterno al governo, cioè il confronto con i governatori e il Parlamento", ha concluso Conte. (Beb)