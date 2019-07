Brasile: ministro Esteri, Mercosur pronto a chiudere altri accordi due commerciali entro 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri brasiliano, Ernesto Araujo, ha detto che dopo la firma del trattato di libero commercio con l'Unione europea, lo scorso 28 giugno, il Mercato comune del Sud (Mercosur) è in condizione di chiudere altri due accordi commerciali già nel secondo semestre del 2019. "Questo accordo sblocca e accelera altri negoziati e intendiamo chiudere molto presto nuovi accordi, almeno due solo questo semestre", ha affermato Araujo nel corso di una conferenza stampa stamattina, 2 luglio, presso l'Itamaraty (ministero degli Esteri). Secondo il ministro, la partnership con l'Unione Europea rende il Mercosur più attraente per i nuovi accordi. "Ogni accordo che concludiamo fa si che sia più facile completare il successivo. Ogni affare che chiudi, diventi un partner più interessante agli occhi di paesi con i quali non c'è ancora un accordo", ha detto il Araujo. Nell'elenco degli accordi per i quali sono in corso trattative avanzate, Araujo ha elencato il trattato commerciale con il Canada, con Singapore, con la Corea del Sud e quello di Associazione europea di libero scambio (Efta). (segue) (Brb)