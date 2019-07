Brasile: ministro Esteri, Mercosur pronto a chiudere altri accordi due commerciali entro 2019 (3)

- "Siamo riusciti a chiudere uno storico accordo tra Mercosur ed Ue dopo venti anni di negoziati", ha scritto il capo dei negoziatori della delegazione argentina, il segretario per le relazioni economiche internazionali Horacio Reyser, su Twitter. Nel messaggio è allegato un video in cui si vedono le delegazioni festeggiare il raggiungimento dell'accordo con un applauso. L'accordo è stato definito un evento “storico” dal presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. “Nel mezzo di tensioni commerciali internazionali inviamo oggi un forte segnale con i nostri partner del Mercosur, ovvero che siamo per il commercio basato su regole”, ha detto Juncker. “Attraverso questo patto commerciale, i paesi del Mercosur hanno deciso di aprire i loro mercati all'Ue. Questa è ovviamente una grande notizia per le aziende, i lavoratori e l'economia su entrambe le sponde dell'Atlantico, grazie a cui si risparmiano oltre quattro miliardi di dazi all'anno”, ha aggiunto il presidente della Commissione europea, che ha descritto l’intesa come “il maggiore accordo commerciale concluso dall’Ue”. (segue) (Brb)