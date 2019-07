Ponte Genova: giuristi Mit, Aspi inadempiente di obbligo custodia

- La relazione dei giuristi incaricati dal Mit parla chiaro: Aspi non era solo obbligata, in ragione dell’articolo 1177 del codice civile, a consegnare l’infrastruttura in stato di piena efficienza e funzionalità, ma doveva anche garantirne la custodia fino alla consegna, si badi bene, senza soluzione di continuità. Anche perché il concedente ha sempre diritto a chiedere la disponibilità del bene affidato in concessione. O ancora, come spiegano i giuristi, "la prestazione di custodia dell’infrastruttura (…) è immediatamente esigibile in costanza di rapporto concessorio ed il perimento del Ponte integra un definitivo inadempimento dell’obbligo di custodia, sanzionabile anche prima della scadenza della Convenzione". Autostrade, peraltro, non ha mai provato l’esistenza di una causa del crollo non a sé imputabile, come richiede l’articolo 1218 del codice civile. Inoltre, anche una eventuale perdita di carico è un evento non imprevedibile e il concessionario doveva adottare ogni cautela per "prevenire esiti nefasti". (Rin)