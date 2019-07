Roma: in fiamme bus Atac in via Palmiro Togliatti, nessun ferito

Roma, 02 lug 21:11 - (Agenzia Nova) - Un altro bus Atac ha preso fuoco oggi. Questa sera, intorno alle 20.30, in via Palmiro Togliatti all'altezza del 1400 ha preso fuoco un mezzo Atac. Sono intervenute una squadra e una autobotte dei Vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Non ci sono feriti o intossicati: prima dell'arrivo dei pompieri, infatti, l'autista aveva provveduto all'evacuazione dei passeggeri. (Rer)