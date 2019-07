Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito i principali appuntamenti previsti per domani e Roma e nel LazioREGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l'assessore al Lavoro e alle politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino, presentano le nuove regole sulla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2016. Al termine della conferenza stampa verrà firmato un accordo con altre istituzioni e parti sociali. Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio - via Cintia, 87 - Rieti. (10.30)- Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, presiede la seduta n. 36 dell’Assemblea. All'ordine del giorno: interrogazioni a risposta immediata; proposta di legge regionale n. 139 del 4 aprile 2019, concernente "Interventi regionali per la cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile, la promozione di una cultura di pace e la diffusione dei diritti umani"; proposta di legge regionale n. 124 del 27 febbraio 2019, concernente: "Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale". Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 130 (11)- II Commissione regionale del Lazio - Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli. Sala Di Carlo, Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1301 (10) (segue) (Rer)