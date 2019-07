Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Roadshow per l'internazionalizzazione Italia per le imprese con le pmi verso i mercati esteri. Saranno presenti: Roberta D'annibale, presidente Cna Latina, Gian Paolo Manzella, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Andrea Dossena, specialist Prometeia, Elena Toselli, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del ministero dello Sviluppo economico, Stefano Nicoletti, capo ufficio internazionalizzazione delle imprese del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonino Laspina, direttore ufficio di Coordinamento marketing dell'agenzia Ice, Alessia Iannoni Sebastianini, Senior account manager sede Territoriale centro sud - Sace Simest - Gruppo Cdp. Latina, Park Hotel S. S. 156 dei Monti Lepini, 25 (8.30)- Monnezza day in Campidoglio. Un Girotondo dei rifiuti per protestare contro "la situazione dei rifiuti oramai intollerabile, incivile e umiliante causata dalla l'inconcepibile incapacità e negligenza della Giunta Raggi. Ognuno porterà un sacco di immondizia da indossare oppure una scopa o ramazza". Sarà consegnato al sindaco un bidoncino per la raccolta differenziata. Piazza del Campidoglio (10)- Incontro sul tema: “#stopmicrofibre. un’alleanza per un’industria tessile, competitiva e sostenibile. la proposta di legge di marevivo" organizzato dall'associazione Marevivo e dall'Accademia Costume & Moda, con il patrocinio del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del ministero dello Sviluppo economico. Ad introdurre: Raffaella Giugni, responsabile Relazioni istituzionali Marevivo; Lupo Lanzara, vice presidente Accademia costume & moda e Marta Ferri, dressmaker e cavaliere del Mare di Marevivo. Accademia costume & moda, via della Rondinella, 2 (10.30) (segue) (Rer)