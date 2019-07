Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (3)

- - Global Blue Italia organizza Breakfast in Lounge. Sarà l'occasione per commentare i dati sul turismo cinese a Roma insieme a Antonella Bertossi, partner Relashionships & marketing manager Global Blue e Francesco Pesenti Barili, Senior market representative UnionPay international.Global Blue Lounge di Roma, piazza di Spagna, 29 (11)- Il ministero dello Sviluppo economico le organizzazioni sindacali in merito alla vicenda che coinvolge la compagnia aerea Alitalia. L’incontro sarà presieduto dal ministro Luigi Di Maio. Ministero dello Sviluppo economico, via Molise 2 (15)- L’Anas, l’associazione Archeolog Onlus e l’Istituto europeo di cultura politica Italide, in collaborazione con l’associazione Civita presentano il libro “Tra il torbido e il Condojanni – indagini archeologiche nella locride per i lavori Anas della nuova strada statale 106 jonica”. Letture dell’attore Giorgio Marchesi. Associazione Civita, Sala Gianfranco Imperatori, piazza Venezia 11 (18.30)- “Libri al Maxxi - Conversazioni con gli autori nella piazza del museo”. Roberto Battiston con “Fare spazio. I miei anni all’Agenzia Spaziale Italiana” ingresso libero fino ad esaurimento posti. Piazza del Maxxi, via Guido Reni, 4A (21)Rossana Nastasi (Rer)