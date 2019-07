Ponte Genova: giuristi Mit, ad Aspi "condizione di sostanziale immunità e privilegio"

- L’articolo 9-bis della Convenzione, secondo gli esperti del Mit, è nullo perché, rispetto ai motivi della risoluzione anticipata, non distingue tra quelli imputabili al concedente, quelli legati all’interesse pubblico e quelli connessi all’inadempimento del concessionario, distinzione che invece è contemplata nel Codice dei contratti. Per gli esperti del Mit nella relazione sulla concessione ad Aspi sul ponte Morandi la clausola è "eccentrica rispetto al sistema della responsabilità contrattuale e manifestamente nulla sotto vari profili", inoltre garantisce a una delle parti "una condizione di sostanziale immunità e privilegio". In più l’articolo 1229 del codice civile sanziona con la nullità qualunque patto che escluda o limiti la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. Infine, questa clausola va contro "l’ordine pubblico economico". E non vale l’argomentazione per cui la convenzione è stata blindata con una legge. Infatti, secondo i giuristi incaricati dal Mit, la legge va ritenuta limitata al completamento del procedimento contrattuale già perfezionato, ma "non può estendersi anche ai contenuti e al dettaglio della Convenzione". Se così non fosse, la norma andrebbe probabilmente in contrasto con tre articoli della Costituzione (3, 41 e 97). (Rin)