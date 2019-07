Migranti: De Petris (Leu) su decisione gip Agrigento, conferma salvare vite umane non reato ma dovere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Liberi e uguali, Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto, commenta in una nota: "E' davvero il caso di dire che 'C'è un giudice ad Agrigento'. La gip non solo ha ordinato la scarcerazione di Carola Rackete, capitana della Sea Watch3, escludendo i reati assurdi che le venivano addebitati. Ha anche riconosciuto che Carola stava adempiendo a un preciso dovere, quello di salvare vite umane, e che la scelta di puntare su Lampedusa era obbligatoria, non essendo la Libia e la Tunisia porti sicuri". Per De Petris, "è una decisione di grandissima importanza, non solo perché bolla un comportamento persecutorio nei confronti di Carola Rackete ma perché conferma un principio: quello per cui salvare vite umane non è un reato ma un dovere. La meschina vendetta di Salvini - prosegue - che vuole ora espellere senza alcun motivo Carola Rackete, per la cui scarcerazione siamo felici, non potrà cancellare questo principio nel quale noi abbiamo sempre creduto e che la gip di Agrigento ha ribadito oggi". (Com)