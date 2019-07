Rai: Anzaldi (Pd), su Sabbah Morelli dimostra sua incompetenza

- Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico e segretario della Vigilanza Rai, a proposito delle parole di Alessandro Morelli sulla nomina di Iman Sabbah a Rainews, replica in una nota: "Lo sprovveduto Morelli dimostra di parlare della Rai senza conoscere la materia con la dovuta competenza. Se Morelli - continua - avesse seguito con l'attenzione che il suo ruolo richiederebbe le vicende di Viale Mazzini, saprebbe che il Pd ha sollevato lo scorso 29 gennaio il caso, con la mia richiesta all'odg di prendere posizione contro la nomina della Sabbah. A nominare Sabbah è stata la Rai di Morelli e della Lega, la Rai di Foa. Le parole di Morelli - conclude - fanno venire in mente l'espressione 'conta fino a 10 prima di parlare'. Parafrasandolo, si consigliare a Morelli di studiare di più; prima di fare dichiarazioni". (Com)