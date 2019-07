Rifiuti: Cattaneo, emergenza rifiuti è a Roma e non in Lombardia, necessari anche i termovalorizzatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, in una nota replica ai consiglieri del Movimento 5 Stelle che oggi in Aula hanno presentato una mozione per chiedere la dismissione dei termovalorizzatori. "L'emergenza rifiuti è a Roma dove non certo in Lombardia. Forse i consiglieri che oggi hanno presentato una mozione vorrebbero che copiassimo il modello romano. Noi non siamo disponibili e intendiamo conservare un sistema di gestione dei rifiuti urbani e speciali che anche grazie alle scelte fatte in passato ci consente di avere oggi gli impianti necessari, compresi i termovalorizzatori", dichiara Cattaneo. "Ricordo inoltre che nei termovalorizzatori lombardi - ha aggiunto - oltre il 60 per cento dei rifiuti trattati per produrre energia e calore proviene dalla Lombardia, a questi si aggiungono il 20 per cento di rifiuti speciali lombardi e un 19 per cento di rifiuti decadenti dagli urbani provenienti dalle altre regioni". "Non è dunque vero che la Lombardia è sommersa da rifiuti provenienti da altri territori - ha concluso Cattaneo - ma è certamente vero che possono essere inviati in Lombardia rifiuti urbani mascherati da speciali, in forza di una norma nazionale (art.35 Sblocca Italia) che la Lombardia ha fortemente contestato. Se i consiglieri che hanno protestato vogliono evitare l'arrivo di rifiuti da altre Regioni propongano al governo e al Parlamento di modificare questa norma. Noi certamente saremo d'accordo". (com)