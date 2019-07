Migranti: Fratoianni (Si), su insulti a comandante Carola Forze ordine hanno trasmesso informativa a autorità giudiziaria?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Fratoianni, di Sinistra italiana, scrive in una nota di avere "assistito in diretta, e gli italiani lo hanno potuto vedere in tv, la notte dell'attracco della Sea Watch 3 a Lampedusa, a delle scene vergognose con un gruppetto di militanti leghisti e altri figuri che insultavano, minacciavano, incitavano allo stupro nei confronti della capitana della nave della Ong tedesca. Poichè non mi pare che quelle persone sul momento non siano state fermate e identificate dalle Forze dell'ordine presenti, sarebbe utile sapere se le autorità di pubblica sicurezza abbiano trasmesso un'unadeguata informativa all'autorità giudiziaria per le necessarie denunce del caso. Se questo non fosse avvenuto, sarebbe grave", conclude il parlamentare, "e allora il governo sarà chiamato in Parlamento a risponderne al più presto".(Com)