Rifiuti: Pase (Lega), ministro Costa inizi a lavorare per realizzare inceneritori in tutte le regioni, come in Lombardia

- Bocciata dal Consiglio Regionale Lombardo la mozione presentata dal M5S che chiede la dismissione di alcuni degli inceneritori presenti in Lombardia. "Il problema dei rifiuti - ha osservato in Aula Riccardo Pase, presidente della Commissione Ambiente di regione Lombardia - va affrontato in modo ragionevole e pragmatico. Che i rifiuti esistano è un dato di fatto e l'unico modo per affrontare e risolvere il problema è quello di trasformare il rifiuto in risorsa, in una nuova materia prima in modo che si possa chiudere il cerchio della cosiddetta economia circolare. L'alternativa ai termovalorizzatori è la discarica che considero, come ricorda anche l'Europa, l'ultima scelta da assumere". Rispetto al fatto che rifiuti di altre regioni arrivino in Lombardia, il consigliere leghista osserva poi che "la questione importante, che forse il M5S non ha ancora compreso, è che a causa dell'art. 35 del decreto Sblocca Italia, in Lombardia possono arrivare i rifiuti anche dalle altre Regioni. Situazione questa che ha come risultato quello di far lievitare i costi di conferimento dei materiali e rendere più difficoltoso lo stoccaggio delle materie". "Prima quindi di chiedere al Ministero dell'Ambiente, come vorrebbe fare il M5S, un aggiornamento del fabbisogno residuo regionale di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati, è urgente e necessario chiedere l'eliminazione dell'art. 35. La Lombardia non può e non deve essere la Regione che fa fronte alle carenze infrastrutturali di altri territori. Ricordo inoltre al Ministro Costa, che il decreto del 10 ottobre 2016 stabilisce che al Nord il fabbisogno residuo risulta sostanzialmente nullo, mentre sono richiesti 8 impianti nel resto d'Italia, di cui 3 al centro (Umbria, Marche, Lazio), 2 al sud (Campagna e Abruzzo), 2 in Sicilia e 1 in Sardegna. Che si inizi a lavorare su questo". (com)