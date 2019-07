Governo: Pd, Salvini e Di Maio fuggono da Cdm per vergogna manovra correttiva

- Andrea Martella, coordinatore della segreteria nazionale del Partito democratico, afferma in una nota che "il governo ha approvato una manovra correttiva pesantissima fatta di tagli alla sanità, ai trasporti e alle imprese. Salvini e Di Maio, divisi ormai su tutto, si sono trovati d’accordo e sono fuggiti dal Consiglio dei ministri per la vergogna di approvare quello che avevano sempre negato di voler fare. Il Partito democratico si opporrà a questi tagli e alle nuove tasse e sarà a fianco delle famiglie italiane", conclude l'esponente dem, "per ripristinare le risorse scippate al governo".(Com)