Minori: Ostellari (Lega), su affidi illeciti nostra proposta già pronta, serve sostegno

- Il senatore della Lega Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a palazzo Madama, scrive in una nota che "dal 2 aprile scorso è depositata una proposta di legge della Lega - fortemente voluta dal ministro Fontana - per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle comunità familiari. La proposta prevede la definizione degli standard minimi dei servizi di assistenza ai ragazzi nelle case famiglia, quella dei criteri di contribuzione per superare le disparità di costi da regione a regione, le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell’utilizzo delle risorse da parte dei soggetti gestori (in primis cooperative). Viene inoltre sancita per legge l’incompatibilità dei giudici onorari minorili", continua il parlamentare, "qualora essi stessi o i rispettivi parenti o coniugi (entro il secondo grado) - e rispettivi conviventi - abbiano interessi in strutture d’affido. I provvedimenti che dispongono l’affido in case famiglia dovranno indicare le ragioni per cui non si ritiene possibile la permanenza del minore nel nucleo familiare originario o, comunque, in famiglia. Dopodomani, presso le commissioni congiunte Giustizia e Affari costituzionali del Senato, partirà la discussione della proposta. Volendo dare concretezza e risoluzione ad una tematica assai sentita dall'opinione pubblica", conclude Ostellari, "chiederemo un iter accelerato per giungere quanto prima all’approvazione. Forza Italia pensi a garantire il sostegno alla proposta normativa: un provvedimento di buonsenso è sempre patrimonio comune".(Com)