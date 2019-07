Bolivia: ministero Salute avverte su apparizione virus "non identificato", accertati una vittima e due contagi

- Il ministro della Salute della Bolivia, Gabriela Montano, ha annunciato di aver ordinato l'attivazione di un protocollo sanitario per l'apparizione di un virus "non identificato" che nel corso degli ultimi giorni avrebbe provocato la morte di una persona e contagiato altre persone due delle quali sono in "grave stato". "Dobbiamo informare la popolazione che abbiamo tre casi sospetti oltre ai due medici che già si trovano in terapia intensiva", ha dichiarato ieri in una conferenza stampa il ministro. "Due di questi casi hanno avuto contatto con i pazienti, mentre di un terzo non ha avuto contatto ma presenta sintomi", ha aggiunto. I medici ricoverati si trovano in due nosocomi diversi e le autorità sanitarie, ha sottolineato il ministro, ritengono opportuno tuttavia che stiano in un'unica struttura. "Crediamo che l'ideale sarebbe concentrare le cure di questi pazienti in un solo ospedale, stiamo deliberando in quale", ha detto Montano. (segue) (Brb)