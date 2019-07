Bolivia: ministero Salute avverte su apparizione virus "non identificato", accertati una vittima e due contagi (2)

- Il ministro ha escluso per ora l'attivazione dell'emergenza ospedaliera considerando che "i pazienti sono isolati in modo adeguato in sale speciali e sotto misure di biosicurezza di livello 4" e che "è stata esclusa l'origine batterica del virus". Montano ha anche confermato la richiesta di collaborazione da parte di specialisti internazionali dell'Organizzazione panamericana della salute (Ops) e l'arrivo di un esperto dal Brasile. Per quanto riguarda l'origine del virus le autorità considerano che i due medici attualmente in grave stato si siano contagiati nel corso delle cure rivolte alla dottoressa già deceduta che lavorava nella zona di Caranavi, a 161 km da La Paz, una zona considerata di trasmissione endemica del dengue. A sua volta la dottoressa si sarebbe contagiata con un paziente con sintomi di febbre successivamente deceduto al quale non si sono potute effettuare analisi. "Consideriamo quest'ultimo come il caso zero", ha affermato il ministro. (Brb)