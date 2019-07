Immigrazione: De Corato, su 'Fake Onlus' mezze ammissioni da Majorino e silenzio da Sala

- “Mentre Majorino commenta la vicenda 'Fake Onlus' in maniera sterile e facendo mezze ammissioni, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, tace su cooperative onlus che si occupavano di accoglienza infiltrate dalla 'ndrangheta”. Lo dichiara Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Immigrazione di Regione Lombardia in una nota in cui chiede se il sindaco “non ha veramente niente da dire? Nemmeno su associazioni come 'Area Solidale' che aveva partecipato da ospite all'iniziativa del Comune di Milano sui Beni confiscati alle Mafie con relatore il presidente della Commissione Antimafia di Palazzo marino David Gentili?”. “Sicuramente – rileva l'esponente di Fratelli d'Italia - si tratta di Associazioni vicine alle ideologie dell'accoglienza senza 'se' e senza 'ma' della Giunta. Basta vedere i post su Facebook dove condividevano la loro partecipazione a manifestazioni come 'People Prima le persone', promossa a gran voce da Pierfrancesco Majorino, o come quella 'Da Riace a Lodi, solidarietà e diritti' svoltasi in sala Alessi al Comune di Milano a sostegno del Sindaco della città siciliana. È veramente triste vedere che alle 18 da parte del Sindaco non ci sia alcun commento alla notizia”.(Com)