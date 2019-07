Rifiuti Roma: De Priamo (Fd'I), per Ama emergenza fino a Capodanno, Raggi ci dirà fino a Pasqua?

- "Rimaniamo allibiti dalle dichiarazioni del neo cda di Ama in merito alla situazione rifiuti, secondo cui il tempo per risolvere l'emergenza sarebbe entro il 31 dicembre. I romani secondo la sindaca e la sua giunta inconcludente possono forse attendere i prossimi sei mesi? L'allarme lanciato dall'Ordine dei Medici, i cumuli di immondizia per le strade e fuori dai cassonetti - situazione che va avanti da tempo - conferma che i 5stelle sono nettamente incapaci ad amministrare Roma. Come Fd'I abbiamo presentato un esposto alla Procura e chiesto un Consiglio straordinario sul tema. La Raggi dopo Capodanno ci dirà che l'emergenza si risolverà a Pasqua?". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio.(Com)