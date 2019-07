Roma: Terranova (M5s), dopo 3 anni lascio commissione Commercio e passo a Urbanistica

- Il consigliere capitolino del Movimento 5 stelle Marco Terranova lascia la commissione Commercio per passare a quella Urbanistica. Lo ha annunciato con un post su Facebook il pentastellato. "Dopo più di tre anni lascio la commissione Commercio per passare ad Urbanistica. Ringrazio Andrea (Coia, il presidente della commissione Commercio, ndr) e i colleghi commissari per il bel lavoro svolto, la passione e la determinazione messa in campo per riformare un settore nevralgico della nostra amministrazione non senza difficoltà. Spero di aver dato il mio piccolo contributo a quanto fatto in questi anni malgrado le difficoltà legate al mio ruolo di presidente di commissione. Ad Andrea dico di non mollare e di andare avanti come sempre, ti sarò vicino come al solito. Mi appresto a lavorare su argomenti nuovi ma non completamente sconosciuti viste le mie numerose partecipazioni alla commissione della presidente Donatella Iorio dove spero di continuare, con ancora maggiore impegno, a contribuire su argomenti importanti come i condoni e la determinazione delle entrate da concessioni, affrancazioni e altro ancora. Nelle squadre a volte si può cambiare qualche ruolo, quello che non muta è la volontà di cambiare le cose", ha concluso nel suo post il consigliere Terranova. A quanto apprende l'Agenzia Nova, si tratta "di un normale avvicendamento a seguito dell'uscita del consigliere Fabio Tranchina dalla commissione Urbanistica".(Rer)