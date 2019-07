Lavoro: Buschini, domani in consiglio risoluzione su Fca Cassino per piano industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani in Consiglio regionale sarà presentata una risoluzione che affianca la richiesta dei sindaci di una convocazione al ministero, alla presenza di Fca, per capire le intenzioni di investimento dell'azienda e l'applicazione del piano industriale". Lo ha detto il presidente del consiglio regionale, Mauro Buschini, al termine del tavolo, che si è tenuto questo pomeriggio alla Pisana, sulla vertenza di Fca di Piedimonte San Germano. All'incontro, durato più di due ore e convocato dallo stesso Buschini, hanno partecipato una delegazione della Consulta dei sindaci del territorio capeggiata dal primo cittadino di Cassino Enzo Salera, i sindacati e le istituzioni. "C'è una grande preoccupazione sul territorio da parte dei sindacati, dei lavoratori, delle aziende dell'indotto e degli amministratori, in primis il sindaco di Cassino che ha convocato una consulta dei sindaci ed ha sottoposto all'attenzione di tutti noi il grande tema dell'Fca dentro una crisi che si sta generando", ha detto Buschini, annunciando che "domani in Consiglio regionale sarà presentata una risoluzione che affianca la richiesta dei sindaci di una convocazione al ministero, alla presenza di Fca, per capire le intenzioni di investimento dell'azienda e l'applicazione del piano industriale. Tra gli argomenti contenuti nella risoluzione: l'istituzione di una nuova area di crisi complessa fino agli ammortizzatori sociali che sono un elemento di preoccupazione per il sindacato. Inoltre, chiediamo al governo di fare marcia indietro sull'ecotassa, e il rifinanziamento della legge 46 che finanzia anche l'indotto della Fca. Noi, - ha sottolineato Buschini - come presidenza del Consiglio regionale, abbiamo ritenuto di dover fare nostro questo grido d'allarme che è arrivato dal territorio. Il confronto di oggi è per generare un'attenzione ancora maggiore". A quanto si è appreso, qualora il Mise non rispondesse alla richiesta di un incontro, sarebbe lo stesso presidente Buschini pronto a convocare in prima persona l'azienda.(Rer)