Consiglio regionale: approvata mozione per marchio "Family in Lombardia"

- Il Consiglio regionale lombardo ha approvato all'unanimità con 63 voti favorevoli la mozione 219 proposta dal gruppo consiliare del Pd e riformulata dall'assessore alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, Silvia Piani, che impegna la giunta "a valutare nell'ambito del processo di revisione della Legge regionale n.23 del 99, l'istituzione del marchio 'Family in Lombardia', individuando i criteri per la valutazione e assegnazione dello stesso ai soggetti pubblici e privati che lo richiedono, promuovendone la diffusione attraverso il raccordo con gli enti locali e apposite campagne informative". Il "Family in Lombardia" è stato presentato sulla falsa riga di quello già presente in Trentino, che rilascia un riconoscimento a diverse categorie di operatori pubblici e privati per l'impegno nel soddisfare le esigenze della famiglia. Il consigliere Jacopo Scandella del Pd, primo firmatario, in aula ha spiegato che si tratta di "servizi che possono aumentare l'attrattività delle famiglie nei nostri territori, per una Lombardia sempre più a misura di famiglia". (segue) (Rem)