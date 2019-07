Consiglio regionale: approvata mozione per marchio "Family in Lombardia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D'accordo con lui il consigliere pentastellato Raffaele Erba, che ha definito l'istituzione del marchio 'Family in Lombardia' "un intervento che può avere un senso dal punto di vista turistico", che può "essere interessante per un'offerta più integrata e completa". "Questa mozione - ha sottolineato il consigliere Lce Niccolò Carretta - è la punta di un iceberg più grande per far capire alla politica che l'emergenza demografica, con il calo della natalità, è un tema di assoluta importanza, non solo per la nostra regione ma anche per il Paese". "Non servono iniziative sporadiche, ma serve rendere questi interventi strutturali ed omogenei - ha detto Piani - perché stiamo lavorando a un ammodernamento della legge regionale 23 del 99 che è necessario per venire incontro alle necessità delle famiglie lombarde". (Rem)