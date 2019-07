Ue: Bettel annuncia accordo, Michel al Consiglio e Von der Leyen alla Commissione

- Il premier belga Charles Michel alla presidenza del Consiglio europeo, il ministro della Difesa tedesco Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea, il ministro degli Esteri spagnolo Josep Borrell come Alto rappresentante alla politica estera e di sicurezza, la direttrice del Fondo monetario internazionale alla presidenza della Banca centrale europea. Sembra trovata la quadra sui nomi per i vertici delle istituzioni europee. Lo ha scritto il primo ministro lussemburghese Xavier Bettel sul suo profilo Twitter. "Fatta! Decisione trovata al Consiglio europeo", ha scritto. "Per il Consiglio europeo abbiamo deciso Charles Michel come nostro presidente, Ursula Von der Leyen è la nostra candidata alla Commissione europea, nominiamo Josep Borrell come Alto rappresentante dell'Ue alla politica estera e di sicurezza, Christine Lagarde è proposta alla presidenza della Banca centrale europea", ha scritto. (Beb)