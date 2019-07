Consiglio regionale Lombardia: Pizzul (Pd), Lega e FI si rifiutano di discutere dello stato di Trenord

- Il Consiglio regionale della Lombardia non ha discusso oggi la mozione urgente presentata dal Pd sui disservizi del trasporto ferroviario regionale, acutizzatisi in questi ultimi giorni. "Lega e Forza Italia - osserva il capogruppo dem Fabio Pizzul - si rifiutano di discutere in Consiglio regionale dello stato dei treni in Lombardia: evidentemente ritengono che le cose vadano bene così. È questa la considerazione che hanno dei pendolari? I disagi in questi giorni sono stati pesanti, ma la Regione sembra non essersene accorta e anche per questo abbiamo portato in Aula cartelli con informazioni sui treni che nei giorni scorsi sono stati cancellati o che hanno subito gravi ritardi o, ancora, hanno causato pesanti disagi per temperature a bordo impossibili". In Aula ogni consigliere del Pd, con i colleghi Civici, ha mostrato un cartello con numero treno, direttrice e data di una corsa ferroviaria oggetto di gravi disservizi nel corso dell'ultima settimana. La consigliera Carmela Rozza, a nome dei colleghi e dei pendolari, ha consegnato al presidente Fontana un ventaglio, strumento che sui treni regionali in questo periodo è ormai indispensabile.(com)