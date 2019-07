Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito i principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione consiliare congiunta Bilancio, Tributi e Demanio e Turismo, Sport e Tempo Libero, presieduta dai Emmanuel Conte e da Marco Fumagalli. All’ordine del giorno la proposta di creazione di piscine fluviali lungo i navigli. Partecipano l’assessore Turismo, Sport e Qualità della Vita, Roberta Guaineri; il direttore Area Sport Turismo e Qualità della Vita, Mario Almasio e il direttore Area Patrimonio Immobiliare, Massimo Marzolla.Palazzo Marino - Sala Commissioni, piazza della Scala 2 (dalle 13.00 alle 14.30)Commissione consiliare Mobilità, presieduta dal consigliere Carlo Monguzzi. All’ordine del giorno la richiesta di convocazione urgente con audizione di associazioni, cooperative e delegati sindacali dei tassisti in merito alle nuove licenze. Interviene l’assessore Marco Granelli.Palazzo Marino - Sala Commissioni, piazza della Scala 2 (dalle 14.30 alle 16.00)L’assessore Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open Data) partecipa all’incontro con i cittadini in via Abbiati, in occasione della chiusura del progetto Green Living Lab – Mapping San Siro.Via F. Abbiati (ore 17.30)L’assessore Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open Data) partecipa all'inaugurazione delle installazioni del progetto Borderlight presso il Polo Ferrara.piazzale Ferrara, 2 (ore 20,30)CITTÀ METROPOLITANASi riunisce il Consiglio MetropolitanoPalazzo Isimbardi, Aula Consiliare, via Vivaio 1 (ore 10.00) (segue) (Rem)