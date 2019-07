Roma: ministero Ambiente, incontro Costa-Raggi su rifiuti, lavorato a piano a step

- Si è svolto presso il ministero dell’Ambiente un incontro tra il ministro Sergio Costa e il sindaco di Roma Virginia Raggi. Lo riferisce il dicastero in una nota. Un incontro proficuo nel quale è stato delineato un piano d’azione in vari step, che potrà consentire di affrontare la situazione di criticità in corso nella Capitale. Innanzitutto occorre che la Regione si adoperi concretamente e con intervento ad hoc affinché sia assicurata effettivamente la massima capienza possibile degli impianti. Questo come primo step. Poi si è analizzata - prosegue la nota - la possibilità di conferimenti fuori Regione su cui sono in atto interlocuzioni con il ministero. Inoltre è necessario arrivare al più presto possibile al piano impiantistico regionale affinché strutturalmente si chiuda il ciclo dei rifiuti. "Invito tutti a lavorare insieme - commenta il ministro Costa - con spirito di cooperazione istituzionale in queste ore nell'interesse della città. Solo pancia a terra e con la massima onestà si riuscirà ad affrontare tutti insieme questa situazione". (Com)