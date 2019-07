Ue: Lagarde, “onorata” per candidatura alla presidenza della Bce

- La direttrice generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Christine Lagarde, si dice “onorata” della candidatura alla presidenza della Banca centrale europea (Bce) e lascia temporaneamente le proprie attuali funzioni in attesa della nuova nomina. Lo si legge in un messaggio pubblicato su Twitter dall’avvocato francese, pochi minuti dopo l’annuncio dell’accordo in sede di Consiglio europeo da parte del presidente uscente Donald Tusk. “Sono onorata di essere stata candidata alla presidenza della Bce. Alla luce di questo, e in consultazione con il comitato etico del consiglio esecutivo dell’Fmi, ho deciso di rinunciare temporaneamente alle mie responsabilità di direttrice generale del Fondo durante il periodo di nomina”, scrive la Lagarde. (segue) (Beb)