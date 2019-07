Ue: Italia soddisfatta per candidature Von der Leyen e Lagarde

- L'Italia è soddisfatta per la nomina del ministro della Difesa tedesco Ursula Van der Leyen quale candidata alla presidenza della Commissione europea e della direttrice generale del Fondo monetario internazionale (Fmi) Christine Lagarde alla presidenza della Banca centrale europea (Bce). Lo si apprende da fonti Ue, pochi minuti dopo l’annuncio dell’accordo in sede di Consiglio europeo da parte del presidente uscente Donald Tusk. Il Consiglio ha nominato il premier belga Chales Michel come successore di Tusk e ha proposto Von der Leyen alla presidenza della Commissione europea, il ministro degli Esteri spagnolo Josep Borrell come Alto rappresentante alla politica estera e di sicurezza, la Lagarde alla presidenza della Banca centrale europea. Von der Leyen, 61 anni e sette figli, è dal 2013 ministro della Difesa tedesco ed è considerata molto vicina alla cancelliera Angela Merkel. Christine Lagarde, francese classe 1956, è alla guida dell’Fmi dal 2011 dopo tre incarichi ministeriali al governo di Parigi. Il socialista Borrell, 72 anni, è già stato presidente del parlamento europeo tra il 2004 e il 2007 e da poco più di un anno è a capo della diplomazia spagnola. (Beb)