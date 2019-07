Ue: Ascani (Pd) su nomine, totale emarginazione Italia, vediamo se donne cambiano Europa

- La vicepresidente del Partito democratico, Anna Ascani, commenta su Twitter: "Due donne nei ruoli chiave della Ue: Von der Leyen e Lagarde. Vediamo - aggiunge - se basterà a rinnovare le istituzioni europee e combattere chi l'Europa la vuole distruggere, come Salvini & co. Per ora l'unica certezza - conclude - è la totale emarginazione dell'Italia a causa del governo giallo-verde". (Rin)