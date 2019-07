Liga Veneta: Fontana, grazie a Salvini per fiducia, con Zaia lavoreremo su Autonomia ed elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana, neocommissario della Liga Veneta, commenta in una nota: "Ringrazio Matteo Salvini per la fiducia che mi ha accordato. E' un onore assumere questo incarico nella prima regione leghista d'Italia, dove quasi un cittadino su due, alle scorse elezioni, ha votato Lega. Grazie - aggiunge - anche al presidente Zaia che per primo mi ha mandato un messaggio di congratulazioni e al quale ho detto che per tutti gli obiettivi importanti per il Veneto - in primis l'autonomia e le elezioni Regionali - lavoreremo a stretto contatto. Grazie alla Liga Veneta e a Toni Da Re per il lavoro fatto. Sono pronto a garantire il massimo impegno per il movimento e per il nostro Veneto, dove la Lega ha ottenuto percentuali record grazie al carisma di Salvini, di Zaia e al tanto lavoro fatto".(Com)